Exigen a Sanitas y Colsubsidio tomar acciones para superar la congestión en la entrega de medicamentos en Bogotá

Ante las denuncias constantes por demoras en la entrega de medicamentos en los dispensarios de Colsubsidio para usuarios de la EPS Sanitas, en Bogotá, la Secretaría de Salud exigió que ambas entidades tomen acciones inmediatas para mejorar los tiempos de espera y evitar la subutilización de capacidad operativa en los puntos de dispensación.

La cartera distrital de salud advirtió que la manera en la que ha venido funcionando la entrega de medicamentos a pacientes de la EPS Sanitas tras el cambio de distribuidor “vulnera la oportunidad y la calidad en la atención en salud”.

Además, informó que fueron realizadas “visitas de inspección, vigilancia y control a dos de los principales establecimientos farmacéuticos del gestor Colsubsidio, que presta servicios a esta EPS”, a través de “la Subdirección de Calidad y Seguridad en Servicios de Salud, la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte”.

Tiempos de espera de hasta seis horas para reclamar medicamentos de Sanitas en Colsubsidio:

Tras la visita realizada a dos de los puntos principales de dispensación de Colsubsidio para afiliados de la EPS Sanitas, en Bogotá, la Secretaría de Salud encontró que en uno de ellos, “las personas deben enfrentar tiempos de espera de hasta seis horas para poder reclamar sus medicamentos: cuatro horas formadas en escaleras y dos horas adicionales en sala”.

La espera prolongada en escaleras, además de ser un claro indicador de la mala calidad en la atención de los pacientes, representa un riesgo de seguridad, sobre todo para “personas mayores, gestantes o con movilidad reducida”.

Pero no es todo. En las visitas técnicas se constató que el problema responde a la “subutilización de la capacidad instalada, ya que las ventanillas disponibles no se encontraban funcionando en su totalidad, disminuyendo el volumen de personas atendidas de manera oportuna”.

En el segundo punto los tiempos de espera rondaban las tres horas; sin embargo, ninguno de los dos “dan cumplimiento a las condiciones de capacidad logística y de atención al usuario”, como lo indica la ley.

Cambios en la dispensación de medicamentos para afiliados de EPS Sanitas:

El cambio de gestor farmacéutico de EPS Sanitas se concretó el 1 de noviembre. En Bogotá, pasó de ser Cruz Verde y Audifarma, para medicamentos que no están en el plan de beneficios en salud, a Colsubsidio.

Y aunque los afiliados pueden agendar su cita para reclamar medicamentos o solicitar la entrega a domicilio, son varias las quejas de personas que han tenido que esperar durante horas en los nuevos dispensarios y, a veces, salen con las manos vacías.