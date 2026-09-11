Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 9 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 09 de 2026
03:27 p. m.
03:27 p. m.
- Noticias RCN conoció el informe de la Dirección de Inteligencia que habla de una estrategia para supuestamente infiltrar sistemas de la Registraduría y presuntamente favorecer en las pasadas elecciones al candidato Iván Cepeda.
- Séptimo bombardeo de la fuerza pública contra grupos ilegales, esta vez contra disidencias de alias Calarcá en el Catatumbo. Sería la tercera ofensiva contra este grupo armado.
- Es crítico el estado de salud de dos de los soldados que resultaron heridos en el ataque terrorista contra el Cantón Militar de Santa Rosa, sur de Bolívar. Los militares heridos se recuperan en hospitales de Santander y Cesar.
- Alerta en Atlántico por los hechos de violencia contra la mujer, en lo que va del año 73 mujeres han sido asesinadas. Uno de los últimos homicidios es el de una mujer y su hija en el municipio de Soledad.