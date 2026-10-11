Presidente de Santa Fe confirmó negociación con Santos Laguna por Franco Fagúndez: detalles

El futuro de Franco Fagúndez en Independiente Santa Fe comienza a tener novedades. Este martes 10 de noviembre, Eduardo Méndez, presidente del conjunto cardenal, confirmó que presentó una propuesta a Santos Laguna, equipo mexicano dueño de los derechos deportivos del delantero uruguayo.

Durante una entrevista con Win Sports, el dirigente reconoció que mantener al futbolista no será sencillo, especialmente por el buen rendimiento que ha mostrado durante la temporada y el interés de los hinchas en su continuidad.

Eduardo Méndez confirmó oferta de Santa Fe por Franco Fagúndez

El presidente de Santa Fe explicó que las gestiones para contar con el atacante comenzaron hace aproximadamente un año, cuando el cuerpo técnico solicitó su contratación.

“Todos los santafereños son felices. El único que vive amargado soy yo, porque la presión es mayor”, aseguró Méndez.

Posteriormente, confirmó que el club ya dio un paso importante para intentar quedarse con el jugador.

“Eso comenzó hace un año, cuando el profe lo solicitó e hicimos los trámites para traerlo. Le ha ido bien y, hace unos días, presentamos una propuesta a Santos Laguna”.

Además, reveló que sostuvo conversaciones recientes con representantes del equipo mexicano.

“Hoy hablé con uno de sus directivos y estamos a la espera de que nos respondan entre esta semana y la próxima”.

Finalmente, lanzó un comentario sobre el aumento del valor del futbolista: “Lo único malo es que ustedes lo cotizan más y me hacen difícil la negociación”.

¿Cuánto tendría que pagar Santa Fe por Franco Fagúndez?

Según versiones periodísticas, Santa Fe habría ofrecido cerca de 1,1 millones de dólares, mientras que Santos Laguna buscaría una cifra superior para aceptar su transferencia.

El préstamo del uruguayo finalizará el 31 de diciembre de 2026 y no contempla opción de compra. Además, su contrato con Santos Laguna se extendería hasta finales de 2027.

Aunque Fagúndez ha manifestado públicamente su deseo de permanecer en Bogotá, su continuidad dependerá del acuerdo económico entre ambas instituciones.