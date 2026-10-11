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Internacional

Reconocida actriz fue encontrada sin vida a las afueras de un edificio: esto se sabe

Las autoridades siguen tratando de esclarecer lo ocurrido.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

noviembre 10 de 2026
03:47 p. m.
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En Francia hay una profunda conmoción debido a que una reconocida actriz murió en medio de un hecho confuso que continúa siendo materia de investigación.

Angèle Metzger, que tenía 28 años, era hija del actor Stéphane Metzger y también era una apasionada de la danza y la música, fue encontrada sin vida a las afueras del edificio del Centro Comunal de Acción Social de Les Pavillons-sous-Bois, localizado cerca de París.

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El hecho ocurrió el sábado 7 de noviembre de 2026 y las autoridades, tras llevar a cabo los primeros análisis, han comenzado a difundir una primera hipótesis. ¿Qué es lo que habría ocurrido?

Esto es lo que se sabe de la muerte de Angèle Metzger, la reconocida actriz de Francia

Tras la inesperada muerte de la actriz Angèle Metzger, las autoridades francesas han manifestado que, presuntamente, habría tenido una caída desde una escalera situada sobre un estacionamiento subterráneo.

Sin embargo, los investigadores continúan revisando detenidamente las cámaras de seguridad y tratando de conseguir pruebas testimoniales para esclarecer cómo ocurrió exactamente el suceso.

La actriz Angèle Metzger intentó ser reanimada por un grupo de paramédicos apenas fue localizada a las afueras del edificio, pero, a pesar de los esfuerzos, su muerte fue confirmada al poco tiempo.

Así fue la trayectoria de Angèle Metzger, la reconocida actriz de Francia

Angèle Metzger se enamoró de la actuación desde la adolescencia por la labor de su padre y comenzó a presentar castings desde los 14 años.

Su primera interpretación fue en la película 'Madame Hyde', que se estrenó en 2018. Además, con el paso del tiempo, también estuvo presente en producciones como:

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  • 'Chair tendre'.
  • 'Drone games'.
  • 'Fotogénico'.
  • 'Les choses humaine'.
  • 'Japan', de Fontaines D.C (videoclip).

Asimismo, como parte de su carrera artística, cantaba en el grupo Liquide y creaba esculturas de cerámica que, incluso, llegó a presentar en exposiciones.

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