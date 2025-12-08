Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 12 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 12 de 2025
04:17 p. m.
- Homenaje a Miguel Uribe en el Congreso: Presidente de la Cámara invita a los colombianos a despedirlo
- ¿Qué pasará con el menor de edad que disparó a Miguel Uribe? Habló directora del ICBF
- Grave denuncia: alianza criminal buscaría atentar contra el alcalde Federico Gutiérrez
- Petro no se 'mordió' la lengua y así respondió a Trump por calificar a Bogotá de “los peores lugares del mundo”
- ¡Proponen que nuevo estadio de Bogotá se llame Miguel Uribe Turbay!