Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 12 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
04:17 p. m.
  • Homenaje a Miguel Uribe en el Congreso: Presidente de la Cámara invita a los colombianos a despedirlo
  • ¿Qué pasará con el menor de edad que disparó a Miguel Uribe? Habló directora del ICBF
  • Grave denuncia: alianza criminal buscaría atentar contra el alcalde Federico Gutiérrez
  • Petro no se 'mordió' la lengua y así respondió a Trump por calificar a Bogotá de “los peores lugares del mundo”
  • ¡Proponen que nuevo estadio de Bogotá se llame Miguel Uribe Turbay!
