Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 14 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 14 de 2026
03:17 p. m.
03:17 p. m.
- Sexto día de paro en Santander. Aunque los manifestantes siguen en diálogos con el Gobierno, el bloqueo no se levanta y apenas se permite el paso de vehículos en algunas franjas horarias.
- Conocimos los mensajes de la senadora Isabel Zuleta a la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. En ellos le hace fuertes reclamos por un operativo en la cárcel de Itagüí.
- Criminales en la cárcel de Itagüí no solo construían suites a su acomodo, sino que celebraba asados y tardes de hamburguesas.