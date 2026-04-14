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Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 14 de abril de 2026

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abril 14 de 2026
03:17 p. m.
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  • Sexto día de paro en Santander. Aunque los manifestantes siguen en diálogos con el Gobierno, el bloqueo no se levanta y apenas se permite el paso de vehículos en algunas franjas horarias.
  • Conocimos los mensajes de la senadora Isabel Zuleta a la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. En ellos le hace fuertes reclamos por un operativo en la cárcel de Itagüí.
  • Criminales en la cárcel de Itagüí no solo construían suites a su acomodo, sino que celebraba asados y tardes de hamburguesas.
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