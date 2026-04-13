Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 13 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 13 de 2026
08:32 p. m.
08:32 p. m.
- Exclusivo RCN: conocimos un informe del Inpec elaborado en diciembre, en el que se habla sobre construcciones irregulares de hasta 3 pisos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.
- La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, señaló a la senadora Isabel Zuleta de presiones para el traslado de presos y para frenar operativos en la cárcel de Itagüí.
- Caos en el país por el paro en contra de las alzas del predial. Son más de 10 millones de huevos represados y 1.500 toneladas de pollo.