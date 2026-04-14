Calambres estomacales: uno de los síntomas detrás de la gastroenteritis vírica

La gastroenteritis viral es una afección intestinal que incluye la presencia de distintos síntomas como la diarrea acuosa, náuseas, vómitos, en algunos casos fiebre y los molestos calambres estomacales. Este último es uno de los signos más comunes entre las personas con la afección y suele ser un malestar normalizado por parte de algunos pacientes.

Pese a que las personas con buena salud pueden recuperarse rápido, los expertos han hecho especial énfasis en la prevención al evitar alimentos que puedan estar contaminados y lavarse constantemente las manos.

Síntomas de la gastroenteritis

Expertos han denominado esta infección como gripe estomacal que ataca los intestinos y produce diferentes síntomas como náuseas, vómitos, dolor, calambres estomacales, dolores musculares, dolor de cabeza ocasional, fiebre baja, diarrea acuosa que en la mayoría de veces se presenta sin sangre.

Debido a la similitud de los síntomas, algunos pacientes pueden llegar a confundir la diarrea viral con la que es ocasionada por bacterias como la salmonela o algunos parásitos como la giardia.

Expertos de Mayo Clinic aseguran que la gastroenteritis viral puede aparecer entre uno y tres días después de contraer la infección. Los síntomas pueden pasar de leves a graves y pueden durar entre dos a catorce días.

Pese a que los síntomas no suelen variar, especialistas manifestaron que se debe acudir al proveedor de servicio médico cuando se presenta dificultad para retener líquidos en el estómago por 24 horas, vómito o diarrea por más de dos días, vómito con sangre, signos de deshidratación, sangre en las deposiciones, dolor de estómago intenso y fiebre superior a los 40 grados.

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¿Qué causa la gastroenteritis viral?

Consumir agua o alimentos contaminados aumenta las probabilidades de sufrir esta infección. Así mismo, compartir algunos utensilios contaminados como toallas o alimentos con algunos de los virus que causan la afección.

Varios de los virus que pueden causar gastroenteritis son la norovirus, rotavirus y se caracterizan por ser los más frecuentes a través de los alimentos y objetos contaminados que suelen ir a la boca de los niños pequeños.