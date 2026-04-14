Dimayor lanzó ultimátum a clubes del FPC para evitar más afectaciones en el calendario

La Dimayor volvió a poner sobre la mesa uno de los problemas estructurales que más dolores de cabeza le ha generado al calendario del fútbol profesional colombiano: las condiciones de los estadios. A través de un comunicado oficial emitido este martes 14 de abril, la entidad confirmó una medida que empezará a regir desde el segundo semestre de 2026, con la intención de evitar modificaciones de última hora en la programación de la Liga BetPlay.

La decisión se conoció luego de los inconvenientes presentados en escenarios como el estadio Jaraguay de Montería y La Independencia de Tunja, además de casos ya reiterativos en plazas como Cúcuta, donde el equipo motilón ha tenido que disputar varios compromisos únicamente en horario diurno por la falta de iluminación adecuada en su escenario. Esta situación ha obligado a la organización a mover partidos, alterar franjas televisivas y ajustar el calendario general del campeonato.

Dimayor endurece las condiciones para la localía

Con el objetivo de blindar la programación del FPC y evitar que se sigan acumulando reprogramaciones, la Dimayor fue contundente en su postura: ningún club podrá oficiar como local en un estadio que no cuente con iluminación reglamentaria a partir del segundo semestre.

El pronunciamiento deja un mensaje directo para varias instituciones que actualmente dependen de escenarios municipales con deficiencias técnicas, especialmente en el sistema eléctrico. Equipos como Cúcuta Deportivo deberán acelerar gestiones con autoridades locales para adecuar sus plazas o, de lo contrario, buscar una sede alterna que cumpla con los estándares exigidos por la organización.

El impacto de esta determinación no es menor, ya que también compromete a alcaldías, institutos de deporte y administradores de escenarios, quienes tendrán que responder a contrarreloj para evitar sanciones deportivas o la pérdida de la localía.

El comunicado oficial y el mensaje a los clubes

Tal como pediste, aquí va el full textual exacto del comunicado:

“Para evitar que este tipo de inconvenientes se sigan presentando y afectando la programación del FPC, desde la DIMAYOR se le informó a los equipos que disputan la Liga BetPlay, que a partir del segundo semestre no se permitirá escenarios deportivos sin iluminación. Ofrecemos disculpas por los inconvenientes que estos cambios puedan generar a terceros.”

La medida marca un precedente importante para la segunda mitad del año y apunta a mejorar la organización del torneo, uno de los puntos que más críticas ha recibido por parte de clubes, hinchas y televidentes en las últimas temporadas. En adelante, la infraestructura ya no será un detalle secundario, sino una condición obligatoria para competir en la máxima categoría del fútbol colombiano.