¡Hubo NUEVO cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 14 de abril de 2026! Este fue

El precio del dólar en Colombia abrió este 14 de abril de 2026 en 3.574,440 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado llegó a los 3.608,10 pesos, lo que indica que bajó 23.39 pesos respecto a la del día anterior, pero, además, alcanzó su nivel más bajo en cuatro años.

Sin embargo, la divisa estadounidense siguió en constante movimiento a lo largo de la jornada y, finalmente, sobre la 1:00 de la tarde de este martes, cerró con tendencia al alza.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 14 de abril de 2026

De acuerdo con el análisis del Banco de la República de Colombia, el precio del dólar cerró este 14 de abril exactamente en 3.581,000 pesos.

Es decir que, haciendo el comparativo con el precio de apertura, el incremento fue de 6,56 pesos.

Asimismo, la entidad bancaria ha señalado que la Tasa Promedio del Mercado se ha ubicado en 3.578,876 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así está la compra y venta

Las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín, en promedio, han estipulado las siguientes tarifas en la tarde de este 14 de abril de 2026:

Bogotá: 3.630 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.670 pesos para que los vendan.

Cali: 3.500 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.560 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.710 pesos para que los vendan.

Además, en los últimos días, la Tasa Representativa del Mercado ha variado de la siguiente manera: