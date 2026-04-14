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Ojo: hubo decisión y anuncio de ÚLTIMA HORA en La Casa de los Famosos Colombia 2026

El anuncio se dio a conocer a través de las redes sociales. Estos son los detalles.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

abril 14 de 2026
02:59 p. m.
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Tras la salida de Karola, inició la 'semana de las celebraciones' en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Los participantes ya disfrutaron de una jornada de 'Amor y amistad' y se están alistando para comenzar a vivir el Mundial. Además, en la noche del lunes 13 de abril, Mariana Zapata se convirtió en la nueva líder de la semana.

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Tras esos sucesos, este martes, como ya es habitual en La Casa de los Famosos Colombia 2026, se llevará a cabo una nueva prueba de presupuesto. Sin embargo, habrá una dinámica que generará consecuencias en la convivencia de los participantes. ¿Cuál es?

Esta es la decisión y el anuncio de última hora que hubo en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Marcelo Cezán y Carla Giraldo, en un video publicado en la cuenta de Instagram de La Casa de los Famosos Colombia 2026, anunciaron que este martes se presentará una nueva función de cine.

"Los famosos se ponen el chaleco, arman palabras y se juegan el presupuesto de la casa como si fuera tiempo extra", comenzó afirmando Marcelo Cezán.

"Y prepárense porque llega la segunda función del cine. Clips que los dejarán en evidencia y verdades que nadie podrá negar", complementó el presentador.

Asimismo, Carla Giraldo también indicó que los famosos deberán realizar la coreografía de la canción oficial del Canal RCN para el Mundial 2026.

Karola envió un último mensaje para los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026: ¿qué dijo?

En la noche del lunes 13 de abril, Karola, de manera virtual, se conectó por última vez con los participantes que siguen en competencia en La Casa de los Famosos Colombia 2026, pero tuvo una actitud pacífica.

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La creadora de contenido les envió ánimos a sus excompañeros y les pidió que sigan enfocados en entretener al país y disfrutar la experiencia.

 

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