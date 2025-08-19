Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 19 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 19 de 2025
03:16 p. m.
- Una semana completa desaparecida la niña Valeria Afanador. La búsqueda se concentra en los alrededores del colegio en donde los videos la muestran por última vez. Ofrecen hasta $70 millones de recompensa.
- Un niño de 4 años se salvó de milagro de una pared que colapsó a centímetros de él. La emergencia ocurrió por las lluvias que hicieron ceder la estructura.
- Noticias RCN conoció que la Procuraduría inspeccionará oficinas de la Cancillería y de Migración Colombia, para determinar circunstancias sobre la salida del país del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González.