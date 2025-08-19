CANAL RCN
Emisiones Video

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 19 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
03:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Una semana completa desaparecida la niña Valeria Afanador. La búsqueda se concentra en los alrededores del colegio en donde los videos la muestran por última vez. Ofrecen hasta $70 millones de recompensa.
  • Un niño de 4 años se salvó de milagro de una pared que colapsó a centímetros de él. La emergencia ocurrió por las lluvias que hicieron ceder la estructura.
  • Noticias RCN conoció que la Procuraduría inspeccionará oficinas de la Cancillería y de Migración Colombia, para determinar circunstancias sobre la salida del país del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 19 de agosto de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 18 de agosto de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 18 de agosto de 2025

Otras Noticias

Automovilismo

Así será el desfile de autos clásicos en Bogotá 2025: ruta, fecha y cómo verlo

Bogotá celebrará sus 487 años con el tradicional Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, un recorrido de 16 kilómetros con más de 350 joyas automotrices que harán vibrar a la ciudad.

Bogotá

‘Perreando con causa’: la fiesta que busca ayudar a animales vulnerables en Bogotá

El evento, liderado por el activista Andrés Preciado y la fundación Rescatadogs, tendrá su tercera edición.

Soacha

Judicializado en Soacha a hombre señalado de vender medicamentos de manera ilegal

Antioquia

800 familias viven con el agua a la cintura por las inundaciones en Antioquia

México

Estados Unidos le entrega a México a famoso boxeador con presuntos nexos al narcotráfico