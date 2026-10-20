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Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 20 de octubre de 2026

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octubre 20 de 2026
04:57 p. m.
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  • Crece la tragedia en Nariño, son 17 las personas que murieron en el derrumbe de una mina ilegal de oro en Santa Bárbara de Iscuandé, 12 de las víctimas eran mujeres.
  • Una niña de 12 años murió en Barranquilla luego de recibir una descarga eléctrica. Al parecer, la menor intentaba estaba buscando a su gato en medio de la lluvia.
  • 19 uniformados resultaron heridos tras la caída de un helicóptero del Ejército en Inzá, Cauca. Los lesionados están en hospitales de Ibagué y Bogotá, aún hay algunos heridos en la zona.
  • Por el fenómeno de El Niño hay voces que piden no encender el alumbrado navideño de Medellín. El alcalde defiende este emblema de la ciudad.
  • Noticias RCN conoció el documento para la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra Zulma Guzmán Castro por el envenenamiento de frambuesas con talio, que produjo la muerte de dos menores de edad.
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