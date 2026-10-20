Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 19 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 20 de 2026
07:53 a. m.
07:53 a. m.
- Son muy delicadas las denuncias que comprometerían al gobierno Petro. Revelan detalles del denominado ‘Pacto de Valledupar’, donde altos funcionarios de esa administración le habría pedido a exjefes paramilitares acusar a tres dirigentes de oposición.
- Al menos 14 muertos es el saldo que deja el derrumbe en una mina artesanal de oro en Santa Bárbara de Iscuandé, en el departamento de Nariño.
- Por tercer día Francia es azotada por las protestas y hechos vandálicos. Las autoridades estiman que cerca de 3.000 establecimientos comerciales han sido blanco de saqueos.
- Un juez condenó a los dos capturados en el homicidio de Jaime Esteban Moreno, a 37 años de cárcel. Fueron hallados culpables por el delito de homicidio agravado.