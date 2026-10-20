Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / martes 20 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 20 de 2026
11:14 a. m.
11:14 a. m.
- Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación 2027: estos son los puntos clave
- Atraparon al 'depredador sexual del humedal Juan Amarillo': con armas amenazaba y abusaba de sus víctimas
- Niña de 12 años murió electrocutada al tocar un poste mientras buscaba a su gato en Barranquilla
- Modelo bogotana desapareció tras aceptar una supuesta oferta de trabajo en Cali
- Habló el papá de Jaime Moreno, joven asesinado tras fiesta de Halloween: “Comportamiento brutal”