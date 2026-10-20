Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 20 de octubre de 2026

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octubre 20 de 2026
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  • Noticias RCN conoció en exclusiva los chats que alertaban sobre un plan criminal para atentar contra Miguel Uribe Turbay dos meses antes del ataque en Bogotá. Dicen que la orden vino desde el Senado y fueron enviados a una senadora del Centro Democrático.
  • Crece el escándalo por el Pacto de Valledupar, la Fiscalía compulsó copias a la Comisión de Acusaciones hace dos meses para investigar al expresidente Petro. Además, la Procuraduría abrió investigación contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez.
  • Algunos puntos clave del presupuesto para el próximo año que ya aprobó el Congreso, aumentó la plata para salud y también par a cubrir pensiones.
  • Vanessa Vera intentó defender a una mujer que sufría violencia intrafamiliar y terminó asesinada. El agresor se escapó, la familia ruega a las autoridades que lo capturen.
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