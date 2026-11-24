El pasado 20 de noviembre, Mhoni Vidente realizó una nueva lectura de cartas y no solo predijo qué podría pasar con cada uno de los signos zodiacales, sino que también analizó el panorama político.

La importante astróloga radicada en México hizo énfasis en que, a pesar de que a Donald Trump no le fue bien en las elecciones intermedias, es un hombre inteligente que tiene poder y sabe cómo moverse.

En consecuencia, con la intención de ganar 'aprobación', tendría en mente una jugada que estaría relacionada con un importante político que era considerado la mano derecha de Nicolás Maduro, el expresidente de Venezuela que continúa en prisión.

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Donald Trump buscaría el arresto de Diosdado Cabello, según Mhoni Vidente

De acuerdo con el análisis de Mhoni Vidente, Donald Trump pretende que Diosdado Cabello, el militar retirado de Venezuela, sea arrestado antes de que se posesione el nuevo Congreso de Estados Unidos.

"Definitivamente, está corriendo el tiempo. Él sabe que el 3 de enero se comienzan a tomar posesiones en el Senado y en la Cámara, así que se le va a restar el poder", detalló la importante astróloga.

"Por eso, en este tiempo, quiere llevar a cabo el arresto de Diosdado Cabello para que Venezuela pueda tener elecciones", añadió Mhoni Vidente.

¿Qué otra predicción ha revelado Mhoni Vidente sobre Venezuela?

En el último tiempo, Mhoni Vidente ha indicado que Venezuela está cerca de vivir el cambio que se encuentran anhelando sus ciudadanos.

Por ende, según sus cartas, las nuevas elecciones se realizarían en 2027 y María Corina Machado lograría obtener la victoria con un porcentaje considerable.

Además, de acuerdo con las revelaciones de la astróloga de origen cubano, los demás candidatos aceptarían su derrota y la dejarían asumir el poder.