Una nueva jornada de Día sin carro y sin moto se dará en el país, más exactamente en la ciudad de Tunja. Desde el próximo jueves 26 de noviembre, los ciudadanos no podrán transitar en estos medios entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche.

De acuerdo con las autoridades locales de esta ciudad, durante esta jornada habrá excepciones contempladas en el decreto y que los ciudadanos podrán consultar las disposiciones en las páginas web de la Alcaldía y de la Secretaría de Movilidad.

“El próximo jueves 26 de noviembre, a partir de las 7:00 de la mañana y hasta las 7:00 de la noche, Tunja vivirá una nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto. La medida restringe la circulación de vehículos particulares y motocicletas en el perímetro urbano, con excepciones expresamente establecidas en el Decreto 293 del año 2026”, informaron.

Estos serán los corredores viales habilitados para tránsito de paso

Para aquellos ciudadanos que pasarán por la ciudad debido a viajes u otros trámites, se habilitaron ciertos puntos para su circulación sin ningún problema.

Las autoridades informaron que se tratarán de cinco corredores viales que facilitarán la circulación de los vehículos.

Corredor longitudinal norte-sur: ingreso a Tunja por la avenida Norte hasta la glorieta Norte.

Corredor longitudinal sur-norte: ingreso por la avenida Sur, siguiendo por la avenida Oriental hasta la glorieta Norte.

Corredor transversal oriente-occidente: desde la glorieta de la urbanización Monseñor Baracaldo, pasando por la avenida Paseo de la Gobernación, glorieta Casa del Gobernador y calle 32 hasta la glorieta Norte.

Corredor transversal occidente-oriente: ingreso por la vía Moniquirá–Tunja, continuando por la diagonal 38 hasta la glorieta Norte.

Corredor complementario: ingreso por la transversal 15, siguiendo por la calle 22, avenida Colón, avenida Maldonado y glorieta Maldonado hasta conectar con la glorieta Norte.

¿Quiénes tendrán excepción para transitar en esta jornada?

La restricción no aplica a todos los vehículos. De acuerdo con el decreto, existen 15 categorías de automotores que tienen excepción de esta norma.

Aquí figuran el transporte público, vehículos de emergencia, fuerza pública, organismos de socorro, transporte escolar debidamente identificado y vehículos eléctricos o de cero emisiones.

Quienes incumplan la restricción se expondrán a la infracción C14 del Código Nacional de Tránsito, que acarrea una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) y la inmovilización del vehículo.