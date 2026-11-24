En los últimos días, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - Icfes dio a conocer la fecha oficial en la que se abrirán las inscripciones para la aplicación de las pruebas Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico.

"En el Icfes, iniciamos el proceso de transformación de la evaluación, publicando oportunamente los calendarios de las diferentes Pruebas de Estado, las cuales serán un instrumento que va más allá del resultado, que transforma la educación al generar evidencia estratégica", informaron desde la entidad.

Fecha oficial en la que se abrirán las inscripciones de ICFES

De acuerdo a lo informado, desde el próximo martes 1 de diciembre hasta el 29 de enero del año que viene, se abrirán las inscripciones para las pruebas Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, que se realizarán en sitio de aplicación, el domingo 18 de abril de 2026, bajo la modalidad lápiz y papel.

Cabe anotar que las fechas en mención son para las pruebas de colegios de calendario B.

El ICFES enfatizó que las Instituciones Educativas y estudiantes individuales deben realizar el proceso de inscripción y pago de manera oportuna, antes del 29 de enero a fin de evitar costos adicionales.

Además, se informó que en el caso de la prueba para Validantes, se pueden inscribir las personas que no estén matriculadas en una institución educativa y que quieran obtener su título de bachiller, siempre y cuando hayan cumplido los 18 años para la fecha de presentación del examen.

¿Cuándo serán las pruebas Saber 11 para calendario A?

Desde el ICFES dieron a conocer que el domingo 22 de agosto de 2027, realizará las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico e informó que el proceso de inscripción ordinario para estas pruebas, que son las que cuentan con mayor asistencia a lo largo del año, se abrirá el lunes 15 de marzo de 2027 y se extenderá hasta el viernes 30 de abril .

El registro y recaudo extraordinario irá del lunes 3 al viernes 21 de mayo. La publicación de citaciones se realizará el viernes 6 de agosto. Mientras que la publicación de resultados será el de las pruebas Saber 11 calendario A será el viernes 22 de octubre y de Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, el viernes 29 de octubre.