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La exnovia de Francisco Bolívar vuelve a ser tendencia: ¿Quién es?

¿Quién es la exnovia de Francisco Bolívar? Su nombre volvió a ser tendencia.

quien es la exnovia de francisco bolivar
Foto: IG Francisco Bolívar

Noticias RCN

mayo 26 de 2026
03:16 p. m.
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Francisco Bolívar volvió a ocupar titulares durante los últimos días tras la preocupación que despertaron varias publicaciones recientes y el mensaje de apoyo que compartió Fabián Ríos en redes sociales.

En medio de la conversación alrededor del actor, muchos usuarios comenzaron a preguntarse nuevamente quién fue la mujer que lo acompañó durante varios años y cuya ruptura hoy vuelve a relacionarse con el difícil momento que estaría atravesando.

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Se trata de Carolina Manrique, entrenadora personal y expareja sentimental del actor, con quien compartió durante años una relación muy visible en redes sociales.

¿Quién es Carolina Manrique, la exnovia de Francisco Bolívar?

Aunque nunca hizo parte del mundo de la televisión, Carolina Manrique ganó notoriedad entre los seguidores de Bolívar por aparecer frecuentemente junto al actor en publicaciones relacionadas con ejercicio, viajes y vida en pareja.

Exnovia Francisco Bolívar
Fotos: IG Francisco Bolívar

La relación se caracterizaba por una fuerte conexión alrededor del deporte y el entrenamiento físico. Ambos solían mostrar rutinas juntos y compartir momentos cotidianos en gimnasios y espacios deportivos.

Incluso, en entrevistas pasadas, el mismo Francisco Bolívar llegó a hablar públicamente sobre la admiración que sentía por ella.

"Su incondicionalidad en las buenas y malas y su humildad ante la vida me ha hecho enamorarme profundamente de ella", expresó tiempo atrás en declaraciones el actor a People en Español.

Las últimas publicaciones de Francisco Bolívar en redes sociales
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El nombre de Carolina volvió a aparecer después de que trascendieran versiones sobre una posible crisis emocional que estaría afectando al actor.

Según información revelada por la revista Vea, personas cercanas al entorno de Bolívar aseguran que la ruptura sentimental y una fuerte pérdida económica habrían impactado emocionalmente al actor durante los últimos años.

La situación tomó aún más fuerza luego de que Fabián Ríos pidiera públicamente oraciones por su compañero de set, despertando preocupación entre colegas y seguidores.

Además, también trascendió que Bolívar habría decidido abandonar inesperadamente las grabaciones de una serie televisiva.

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Por ahora, ni Bolívar ni Carolina Manrique se han pronunciado directamente sobre las versiones que circulan en internet, mientras la conversación alrededor del actor sigue creciendo en redes sociales y medios de entretenimiento.

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