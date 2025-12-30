Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 30 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 30 de 2025
- Anuncian incremento en impuestos amparados en la cuestionada emergencia económica. Sube el IVA a mayoría de licores y juegos de azar, también aumentan tributos a cigarrillos, al patrimonio y a los bancos.
- Advierten consecuencias del aumento del salario mínimo un 23 % analistas, gremios y expertos dicen que se vienen alzas de alimentos de la canasta familiar, transporte público, restaurantes y tiendas de barrio.
- Nuevas revelaciones en el caso de las frambuesas envenenadas, para la Fiscalía la mamá de una de las menores víctimas también habría sido envenenada con talio en el año 2020.
- Se podrán ver los primeros coches eléctricos en Cartagena, 30 de estos nuevos vehículos para el turismo empezarán a circular, poniendo fin a los carruajes con caballos.