CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 30 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 30 de 2025
05:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Anuncian incremento en impuestos amparados en la cuestionada emergencia económica. Sube el IVA a mayoría de licores y juegos de azar, también aumentan tributos a cigarrillos, al patrimonio y a los bancos.
  • Advierten consecuencias del aumento del salario mínimo un 23 % analistas, gremios y expertos dicen que se vienen alzas de alimentos de la canasta familiar, transporte público, restaurantes y tiendas de barrio.
  • Nuevas revelaciones en el caso de las frambuesas envenenadas, para la Fiscalía la mamá de una de las menores víctimas también habría sido envenenada con talio en el año 2020.
  • Se podrán ver los primeros coches eléctricos en Cartagena, 30 de estos nuevos vehículos para el turismo empezarán a circular, poniendo fin a los carruajes con caballos.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 p.m. / martes 30 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 29 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 29 de diciembre de 2025

Otras Noticias

Valle del Cauca

Capturan a dos miembros de una banda dedicada a vender droga y extorsionar en Valle

Ambos tienen antecedentes que se remontan a 2016. Aunque, están vinculados a la banda desde hace cuatro y cinco años respectivamente.

Estados Unidos

Ataque terrestre en Venezuela habría sido ejecutado por la CIA

La operación, realizada mediante drones, se habría producido en un muelle utilizado por el Tren de Aragua para el almacenamiento de estupefacientes.

Independiente Medellín

Independiente Medellín fichó a campeón de Libertadores para 2026: así lo hizo oficial

Salario mínimo

Estos son los servicios que NO aumentan con el salario mínimo para 2026: téngalos en cuenta

EPS

IPS advierten cierre de servicios médicos por incremento del 23% del salario mínimo sin reajuste de UPC