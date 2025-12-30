CANAL RCN
Internacional Video

Ataque terrestre en Venezuela habría sido ejecutado por la CIA

La operación, realizada mediante drones, se habría producido en un muelle utilizado por el Tren de Aragua para el almacenamiento de estupefacientes.

Noticias RCN

diciembre 30 de 2025
04:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Medios estadounidenses revelaron que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) habría ejecutado el primer ataque terrestre conocido en territorio venezolano, dirigido contra infraestructura vinculada a la organización criminal Tren de Aragua.

La CIA habría atacado zona terrestre en Venezuela

¿Estados Unidos bombardeó un muelle en Venezuela? Esto es lo que se sabe
RELACIONADO

¿Estados Unidos bombardeó un muelle en Venezuela? Esto es lo que se sabe

La operación, realizada mediante drones, se habría producido en un muelle utilizado por esta agrupación para el almacenamiento de estupefacientes.

Según reportes de The New York Times y CNN, el ataque se produjo en una instalación portuaria donde autoridades estadounidenses consideran que el Tren de Aragua almacenaba narcóticos y posiblemente preparaba su transporte marítimo.

Las fuentes consultadas por estos medios confirmaron que no hubo víctimas mortales, ya que el muelle se encontraba desocupado en el momento de la explosión.

La operación representa un escalamiento significativo en las acciones estadounidenses contra el narcotráfico en Venezuela.

El presidente Donald Trump había anunciado el lunes pasado la ocurrencia de "un ataque y una explosión en un muelle en territorio venezolano", aunque inicialmente no reveló qué fuerza había ejecutado la acción militar.

Durante sus declaraciones, Trump se negó a proporcionar detalles sobre cómo se había llevado a cabo la operación o quién específicamente la había realizado.

Sin embargo, el mandatario estadounidense sí confirmó que Estados Unidos era responsable de este ataque, identificándolo como el primero por tierra desde que comenzó la ofensiva contra el narcotráfico en septiembre pasado.

Este incidente se produce en un contexto de creciente presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro.

Donald Trump confirmó la destrucción de una instalación del narcotráfico: ¿Fue en Venezuela?
RELACIONADO

Donald Trump confirmó la destrucción de una instalación del narcotráfico: ¿Fue en Venezuela?

Presidente Trump autorizó ataques en Venezuela

En octubre pasado, el propio Trump había confirmado públicamente que había autorizado operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano, anticipando el tipo de acciones que ahora se materializan.

El Tren de Aragua, designado como organización terrorista por Estados Unidos, se ha convertido en uno de los principales objetivos de la estrategia estadounidense contra el crimen organizado transnacional.

La estructura criminal venezolana ha expandido sus operaciones a varios países de la región, involucrándose en narcotráfico, trata de personas y otros delitos graves.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Accidente de tránsito

Anthony Joshua resultó herido en accidente de tránsito que dejó dos personas fallecidas

Italia

Accidente en teleférico en el norte de Italia deja cuatro heridos y decenas de personas atrapadas

Alemania

Con un taladro abrieron 3.000 cajas fuertes y se llevaron 30 millones de euros

Otras Noticias

Independiente Medellín

Independiente Medellín fichó a campeón de Libertadores para 2026: así lo hizo oficial

Medellín anunció el fichaje de Yony González, campeón de Copa Libertadores, como refuerzo para la temporada 2026 del fútbol colombiano.

Salario mínimo

Estos son los servicios que NO aumentan con el salario mínimo para 2026: téngalos en cuenta

Conozca algunos de los servicios que no se incrementan con el porcentaje del salario mínimo.

Fuerzas Militares

Fuerzas Militares invertirán un billón de pesos en sistemas antidrones en el 2026

EPS

IPS advierten cierre de servicios médicos por incremento del 23% del salario mínimo sin reajuste de UPC

Año Nuevo

Rituales de Año Nuevo para atraer dinero y prosperidad: tradición y creencias