Ataque terrestre en Venezuela habría sido ejecutado por la CIA

Medios estadounidenses revelaron que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) habría ejecutado el primer ataque terrestre conocido en territorio venezolano, dirigido contra infraestructura vinculada a la organización criminal Tren de Aragua.

La CIA habría atacado zona terrestre en Venezuela

La operación, realizada mediante drones, se habría producido en un muelle utilizado por esta agrupación para el almacenamiento de estupefacientes.

Según reportes de The New York Times y CNN, el ataque se produjo en una instalación portuaria donde autoridades estadounidenses consideran que el Tren de Aragua almacenaba narcóticos y posiblemente preparaba su transporte marítimo.

Las fuentes consultadas por estos medios confirmaron que no hubo víctimas mortales, ya que el muelle se encontraba desocupado en el momento de la explosión.

La operación representa un escalamiento significativo en las acciones estadounidenses contra el narcotráfico en Venezuela.

El presidente Donald Trump había anunciado el lunes pasado la ocurrencia de "un ataque y una explosión en un muelle en territorio venezolano", aunque inicialmente no reveló qué fuerza había ejecutado la acción militar.

Durante sus declaraciones, Trump se negó a proporcionar detalles sobre cómo se había llevado a cabo la operación o quién específicamente la había realizado.

Sin embargo, el mandatario estadounidense sí confirmó que Estados Unidos era responsable de este ataque, identificándolo como el primero por tierra desde que comenzó la ofensiva contra el narcotráfico en septiembre pasado.

Este incidente se produce en un contexto de creciente presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro.

Presidente Trump autorizó ataques en Venezuela

En octubre pasado, el propio Trump había confirmado públicamente que había autorizado operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano, anticipando el tipo de acciones que ahora se materializan.

El Tren de Aragua, designado como organización terrorista por Estados Unidos, se ha convertido en uno de los principales objetivos de la estrategia estadounidense contra el crimen organizado transnacional.

La estructura criminal venezolana ha expandido sus operaciones a varios países de la región, involucrándose en narcotráfico, trata de personas y otros delitos graves.