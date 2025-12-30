CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 p.m. / martes 30 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 30 de 2025
08:18 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • El salario mínimo en Colombia será de 2 millones de pesos en 2026, incluido el subsidio de transporte, según el anuncio del presidente Gustavo Petro.
  • Varios sectores aseguran que el costo de vida y la informalidad se podrían disparar tras el aumento de 23% del salario mínimo.
  • Crece la preocupación por los quemados con pólvora. En diciembre van 949 casos, de los cuales 298 corresponden a menores de edad.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 29 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 29 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 p.m. / lunes 29 de diciembre de 2025

Otras Noticias

Salario mínimo

Esto es lo que pagará un jefe por cada trabajador con el aumento del salario mínimo: no son $2.000.000

La presidenta de Acopi explicó cuánto tendrá que pagar el dueño de una panadería por cada empleado tras el aumento del 23% del salario mínimo.

La casa de los famosos

Desde Puerto Rico: este es el nuevo habitante confirmado para La Casa de los Famosos Colombia

El ‘Jefe’ hizo oficial el ingreso del nuevo participante confirmado para la tercera temporada del reality.

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro reveló su supuesto salario y estallaron las críticas en redes sociales: video

EPS

Estos son los operadores que entregarán medicamentos de la Nueva EPS tras salida de Colsubsidio

Salario mínimo

Asociación de pequeñas y medianas empresas advierten reducción en nuevas contrataciones