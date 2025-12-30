Emisión Noticias RCN 5:30 p.m. / martes 30 de diciembre de 2025
diciembre 30 de 2025
08:18 a. m.
- El salario mínimo en Colombia será de 2 millones de pesos en 2026, incluido el subsidio de transporte, según el anuncio del presidente Gustavo Petro.
- Varios sectores aseguran que el costo de vida y la informalidad se podrían disparar tras el aumento de 23% del salario mínimo.
- Crece la preocupación por los quemados con pólvora. En diciembre van 949 casos, de los cuales 298 corresponden a menores de edad.