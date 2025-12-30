Estos son los servicios que NO aumentan con el salario mínimo para 2026: téngalos en cuenta

Este lunes 29 de diciembre, a través del Decreto 1469 de 2025, se estableció que el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) aumentará un 23%, pasando de $1.423.500 en 2025 a $1.750.905 en 2026.

Por su parte, el auxilio de transporte, fundamental para los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos, tuvo un ajuste proporcional, situándose en $249.095. Con esto, el ingreso total asegurado para cerca de 2.4 millones de colombianos será de $2.000.000 mensuales.

Ante esto, son muchos cuestionamientos los que surgieron en la mayoría de hogares en Colombia con respecto a que tipo de servicios se verán reflejados con el salario mínimo y cuáles no, puesto que se rigen con otros índices.

Servicios que NO aumentan con el salario mínimo

Ante la noticia del incremento, surge la preocupación ciudadana sobre el "efecto cascada" que tradicionalmente encarece la vida cada enero. No obstante, gracias a la política de desindexación liderada por el Ministerio de Hacienda en los últimos años, hoy muchos bienes y servicios clave ya no están atados al aumento del SMLMV, sino que se ajustan según la inflación (IPC).

De acuerdo con la Ley 820 de 2003, el incremento en los cánones de arrendamiento de vivienda urbana no puede superar el porcentaje de la inflación causada en el año anterior. Por lo tanto, si usted vive en arriendo, su mensualidad solo podrá subir lo que marque el IPC de 2025, y no el porcentaje del salario mínimo.

Gran parte de las infracciones de tránsito y trámites estatales han sido desvinculados del salario mínimo. Actualmente, estos valores se calculan con base en la UVB (Unidad de Valor Básico) o la UVT (Unidad de Valor Tributario), las cuales se actualizan según la variación del costo de vida, protegiendo al ciudadano de incrementos desproporcionados.

Además, desde 2023, el Gobierno desindexó las tarifas de copagos y cuotas moderadoras de las EPS. Estos servicios ahora se ajustan de manera independiente, buscando que el acceso a la salud no se vea limitado por el aumento salarial de los trabajadores.

Aunque los peajes suelen subir en enero, su ajuste responde a fórmulas contractuales ligadas al IPC o acuerdos específicos con las concesionarias. De igual forma, el SOAT ha pasado por procesos de ajuste técnico que buscan no trasladar directamente el peso del salario mínimo al bolsillo del conductor.

Finalmente, si bien los servicios públicos pueden fluctuar por costos operativos, su regulación técnica impide un alza automática ligada al mínimo. En el sector educativo, las matrículas de colegios privados están reguladas por el Ministerio de Educación bajo criterios de calidad y rangos de inflación, no por el SMLMV.