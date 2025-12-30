Independiente Medellín fichó a campeón de Libertadores para 2026: así lo hizo oficial

El mercado de fichajes del fútbol colombiano ya empezó a moverse con fuerza, pese a que la temporada 2026 aún no arranca oficialmente.

En apenas 15 días se disputará la Superliga entre Junior y Santa Fe, primer título del año, y los clubes no quieren dar ventajas. Uno de los que tomó la iniciativa fue el Deportivo Independiente Medellín, que confirmó un refuerzo de peso para su nuevo proyecto deportivo.

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo anunció este martes 30 de diciembre la llegada de Yony González, delantero con amplio recorrido internacional y campeón de la Copa Libertadores, una incorporación que ilusiona a la hinchada poderosa de cara a los retos del próximo año.

Yony González, nuevo refuerzo del DIM para 2026

En el comunicado oficial, el club detalló:

"Yony Alexander González Copete, delantero nacido en Medellín, quien se integra al plantel profesional del Deportivo Independiente Medellín".

RELACIONADO Presidente de Atlético Nacional confirmó fichajes y salidas para el 2026

El atacante llega al DIM tras una destacada temporada con Águilas Doradas, en la que se consolidó como uno de los jugadores más determinantes del campeonato colombiano.

Durante el 2025, Yony González registró 10 goles y 2 asistencias, cifras que lo posicionaron como una pieza clave en el frente de ataque y uno de los futbolistas más influyentes del torneo.

Su rendimiento y regularidad despertaron el interés del Medellín, que buscaba reforzar su ofensiva con un jugador probado, con gol y experiencia en instancias decisivas.

Un campeón de Libertadores que vuelve a casa

A lo largo de su carrera, Yony González ha construido un recorrido internacional importante, vistiendo camisetas en Sudamérica, Europa y Norteamérica.

Entre sus pasos más destacados figura su etapa en Fluminense, club con el que se consagró campeón de la Copa Libertadores 2023, además de sus experiencias en Benfica, LA Galaxy y Corinthians.

El DIM destacó que su llegada "fortalece la zona ofensiva del equipo, aportando experiencia, jerarquía y conocimiento del juego". El delantero firmó contrato por dos años con el club antioqueño.

"Bienvenido Yony a la Familia Poderosa", cerró el anuncio oficial, marcando uno de los fichajes más llamativos del fútbol colombiano para el 2026.