Capturan a dos miembros de una banda dedicada a vender droga y extorsionar en Valle

Ambos tienen antecedentes que se remontan a 2016. Aunque, están vinculados a la banda desde hace cuatro y cinco años respectivamente.

Capturan a miembros de La Oficina del Norte del Valle.
Capturan a miembros de La Oficina del Norte del Valle. Foto: Policía del Valle.

diciembre 30 de 2025
05:07 p. m.
A través de un operativo, uniformados de la Policía en el municipio de Toro ubicaron a dos hombres que hacían parte de una peligrosa banda vallecaucana.

Fueron capturados en el barrio San José, Marino Díaz (alias El Cucho o Marino) y Ferney Candelo (alias Hugo) respectivamente. Estos hombres, de 64 y 37 años, hacían parte de la banda Oficina del Norte del Valle.

Tienen antecedentes desde hace casi 10 años

Los dos cumplían órdenes de ‘Seis’, cabecilla de la estructura. Al parecer, les habían encomendado el almacenamiento y transporte de armas en Toro y La Unión. Además, ‘El Cucho’ se dedicaba a pagarle a los sicarios, mientras que ‘Hugo’ los transportaba.

Su accionar delictivo se remonta a hace casi una década, debido a que habían estado siendo buscados por crímenes cometidos en julio de 2016. En 2025, participaron en dos hechos ocurridos el 23 de julio y 5 de agosto. Asimismo, se sabe que llevaban más de tres años en La Oficina.

Millonaria recompensa por el cabecilla

Luego de que se judicializara la captura, un juez tomó la decisión de enviarlos a la cárcel como medida preventiva mientras se surte el proceso ante las autoridades. Deberán responder por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Hay una recompensa de 100 millones de pesos por información que conduzca a la captura de ‘Seis’, quien en verdad se llama Jorge Leonardo García González. Hace parte de los más buscados por la Policía del Valle.

Aparte de Toro, el accionar de la Oficina ha estado en municipios aledaños, como Roldanillo, La Unión, Zarzal e incluso en Cali. La estructura se dedica al tráfico de estupefacientes, extorsiones y asesinatos.

Otro cabecilla es ‘La Firma’. Con lo que respecta a las extorsiones, las autoridades indicaron que le cobran entre 50 y 200 millones de pesos. Además, la estructura ha tenido menores de edad en sus filas.

