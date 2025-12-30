CANAL RCN
Salud y Bienestar

IPS advierten cierre de servicios médicos por incremento del 23% del salario mínimo sin reajuste de UPC

Las instituciones prestadoras de salud alertan sobre crisis operativa en 2026 si no se ajustan los recursos del sistema sanitario colombiano.

Millonaria estafa de 36 IPS.
Millonaria estafa de 36 IPS. Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 30 de 2025
02:12 p. m.
Las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de Colombia enfrentan una situación crítica ante el incremento del salario mínimo en un 23% para 2025, sin que se haya anunciado un ajuste proporcional de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el indicador que determina los recursos destinados a cubrir servicios de salud por paciente.

La unión de IPS advirtió que "con el incremento del salario mínimo serían varios servicios médicos los que podrían cerrar" si no se garantiza un reajuste de la UPC acorde con el aumento salarial.

La preocupación es especialmente grave para las instituciones pequeñas, que no cuentan con la garantía de los recursos para poder operar, lo que podría derivar en que continuará el cierre de servicios de salud, indicó Jorge Toro, director de la Unión IPS.

Así incrementaría la cuota moderadora en las EPS con un alza de salario mínimo del 23%
Así incrementaría la cuota moderadora en las EPS con un alza de salario mínimo del 23%

IPS preocupadas por el ajuste de las UPC

El sector sanitario manifestó su temor de que la UPC no sea ajustada proporcionalmente al incremento salarial. Según Toro, "si el tema sigue bajo la misma circunstancia, la operación para el 2026 por parte de las clínicas hospitales va a ser absolutamente complejo en virtud de que los costos de operación van a ser muy superiores a los ingresos que se reciben por la venta de servicios de salud".

La carga laboral representa uno de los principales desafíos financieros para estas instituciones.

“Nosotros hoy tenemos que estirar casi 3 millones de pesos por colaborador, por colaborador, mensualmente incluido el salario para todo lo que tiene que ver con la carga laboral, se vuelve insostenible", explicó Toro.

36 IPS habrían cometido millonaria estafa: facturaron servicios sin tener infraestructura
36 IPS habrían cometido millonaria estafa: facturaron servicios sin tener infraestructura

Se agudiza la situación de las IPS y el cierre de servicios

Durante el primer semestre de 2024, fueron cerrados 6.400 servicios de salud en el país, una tendencia que podría acelerarse en 2026 si no se toman medidas correctivas.

El gobierno debe ser coherente, coherente en el sentido de que aumenta un salario mínimo de 23%, los costos para reconocimiento y pago deben obedecer a que esté casi igualando este mismo incremento" indicó el director.

La crisis amenaza particularmente a las IPS pequeñas, que no cuentan con la capacidad financiera de las grandes instituciones para absorber el incremento de costos operativos sin un ajuste correspondiente en los ingresos por servicios prestados, poniendo en riesgo el acceso a servicios de salud en diversas regiones del país.

600 pacientes con VIH estarían en la cuerda floja por cambio de IPS en Antioquia
600 pacientes con VIH estarían en la cuerda floja por cambio de IPS en Antioquia

