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Colombia

Miguel Gómez Martínez será el ministro de Hacienda del gobierno de Abelardo de la Espriella

El economista será el encargado de liderar esta cartera en el gobierno de De la Espriella que se instalará el próximo 7 de agosto.

Instagram: miguel.gomez.m

Noticias RCN

junio 30 de 2026
03:44 p. m.
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En la tarde de este martes, Noticias RCN conoció que en las próximas horas se oficializará el nombramiento de Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda en el gabinete del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

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Gómez Martínez cuenta con una amplia trayectoria en el sector público y privado: fue congresista, presidente de Asocoflores, presidente de Bancóldex, embajador de Colombia en Francia y, más recientemente, presidente de Fasecolda.

Trayectoria política y empresarial

El nuevo ministro es hijo del exsenador Enrique Gómez, nieto del expresidente Laureano Gómez y sobrino del líder político Álvaro Gómez Hurtado, lo que lo vincula directamente con una de las familias más influyentes en la historia política del país.

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Su experiencia en gremios y entidades financieras lo posiciona como una figura clave para el manejo de esta cartera en el próximo gobierno.

Su cercanía con el presidente electo

Además de su carrera institucional, Gómez Martínez fue profesor de Abelardo de la Espriella en la Universidad Sergio Arboleda, lo que refuerza la relación de confianza entre ambos.

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El nombre de Miguel Gómez Martínez se suma al de Rodrigo Lara, el primer ministro designado confirmado que ocupará la cartera del Interior en el gobierno de Abelardo de la Espriella.

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