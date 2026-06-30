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“El edificio de mi mamá se había caído”: colombovenezolano busca a su madre entre los escombros en Venezuela

A pesar de la desesperación, Moisés no pierde la esperanza de encontrar a su madre con vida.

Noticias RCN

junio 30 de 2026
03:52 p. m.
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El drama humano sigue creciendo en las zonas afectadas por el doble terremoto del pasado miércoles 24 de junio en Venezuela.

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Entre los miles de damnificados está Moisés Leonel Pérez Negrete, un joven colombo-venezolano que viajó desde Bogotá hasta el municipio de Caraballeda para buscar a su madre, quien vivía en uno de los edificios de Misión Vivienda Venezuela que colapsaron durante la tragedia.

“El edificio de mi mamá se había caído”

Moisés, estudiante de publicidad que emigró a Colombia en 2018, relató que apenas conoció la noticia intentó comunicarse con su madre sin éxito. “Al pasar las horas no sabía nada de ella y mediante un video vi que el edificio de mi mamá se había caído”, contó.

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Tras llegar a la zona, denunció que ninguna autoridad estaba realizando labores de búsqueda. “Esta mañana cuando estuve, las autoridades nos decían que nos bajáramos porque empezaron un plan B, que es recoger solamente los escombros”, indicó.

“Nadie ayuda, todos buscan por su cuenta”

El joven cuestionó la falta de respuesta oficial y señaló que son los propios vecinos quienes intentan rescatar a sus familiares: “Nadie ayuda. Las personas que están allá ayudando en las mismas torres donde vivo yo, todas las personas son buscando por su propia cuenta”.

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A pesar de la desesperación, Moisés no pierde la esperanza de encontrar a su madre con vida. Si no fuera posible, asegura que al menos espera recuperar su cuerpo para darle una última despedida.

El balance oficial de víctimas por los dos terremotos asciende a 1.943 muertos, más de 10.500 heridos y 15.866 damnificados, según informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

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