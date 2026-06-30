El dólar sigue bajando en Colombia: así cerró el precio este 30 de junio

El precio del dólar en Colombia terminó la jornada de este martes 30 de junio sin cambios frente al día anterior.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en $3.443,59, manteniendo el mismo nivel de la sesión previa. Aunque no hubo variaciones en el cierre diario, la divisa estadounidense continúa mostrando una tendencia a la baja si se compara con el comportamiento registrado hace un mes y un año.

El comportamiento del dólar sigue siendo uno de los indicadores más observados por inversionistas, empresarios y ciudadanos, ya que influye en el costo de productos importados, viajes al exterior y diferentes sectores de la economía nacional.

¿Cómo cerró el dólar en Colombia este 30 de junio?

Para este martes, la TRM oficial quedó fijada en $3.443,59, sin presentar cambios frente al cierre de la jornada anterior.

Sin embargo, al revisar el comportamiento en distintos periodos, se observa que la moneda estadounidense pierde terreno. Frente al mismo día de la semana pasada, el dólar aumentó un 1,1 %, equivalente a 37,45 pesos.

En contraste, comparado con el mismo día del mes anterior, la divisa registró una caída del 6,38 %, es decir, 234,56 pesos menos. La diferencia también es significativa frente al inicio de 2026, cuando el dólar cotizaba 313,49 pesos por encima del valor actual, lo que representa una disminución del 8,34 %.

La divisa también muestra una fuerte caída frente al año pasado

El descenso es aún más evidente al comparar la TRM con la registrada hace un año. Según los datos oficiales, el dólar se redujo un 15,38 %, equivalente a 626,08 pesos, frente al 30 de junio de 2025.

Este comportamiento responde a distintos factores nacionales e internacionales que influyen diariamente en el mercado cambiario, entre ellos la oferta y demanda de dólares, el precio del petróleo, las decisiones de los bancos centrales y el panorama económico global.

Aunque este martes la cotización permaneció estable, el balance de los últimos meses refleja que el dólar continúa moviéndose en niveles inferiores a los observados durante buena parte del último año, una tendencia que seguirá siendo seguida de cerca por los mercados y los analistas económicos.