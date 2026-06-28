Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 28 de junio de 2026

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En un documento conocido por Noticias RCN se solicita, incluso, al entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, seguridad para los cabecillas de las disidencias.

A la señal del Canal RCN llegan dos partidazos de la fase de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, buscando nuevos clasificados a octavos.