Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 10 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
07:40 p. m.
  • Buque Simón Bolívar inicia tránsito por el Canal de Panamá hacia la Antártida: aventura histórica
  • “Qué honor escuchar mi discurso en la voz de mi hija”: María Corina Machado celebra el Nobel de Paz 2025
  • "Estaré en Oslo": así fue el contundente mensaje que envió María Corina Machado antes de partir
