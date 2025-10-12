CANAL RCN
Colombia

Mauricio Lizcano oficializa su candidatura con 1.839.930 firmas para las elecciones de 2026

El líder de ‘Colombianismo’ se convierte en el segundo aspirante con más firmas entregadas ante la Registraduría.

Foto: @MauricioLizcano/X

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
07:38 p. m.
Mauricio Lizcano formalizó este 10 de diciembre su candidatura a la Presidencia de la República en 2026, tras radicar 1.839.930 firmas ante la Registraduría Nacional. Con esta cifra, el aspirante del movimiento ciudadano Colombianismo se posiciona como el segundo candidato con más apoyos recolectados en esta etapa preelectoral.

“Un golpe a los extremos”: Lizcano se lanza con un mensaje de centro
Al oficializar su aspiración, Lizcano aseguró que este respaldo ciudadano demuestra que su propuesta busca “darles un golpe a los extremos”, apuntando a una campaña basada en “decencia, eficiencia y transparencia”.

El exministro y exdirector del DAPRE ha recorrido durante más de cuatro meses distintas regiones del país para escuchar a estudiantes, empresarios, líderes sociales, mujeres, hombres y comunidades rurales y urbanas. Según dijo, su proyecto se construyó “desde abajo”, a partir de inquietudes sobre salud, empleo, educación, seguridad y tecnología.

Lizcano insistió en que este apoyo no responde a cálculos electorales ni a encuestas: “Llego con un poder sensato. Lo que presento hoy es el mandato de la gente, no el de los partidos”.

El candidato llegó acompañado de su esposa, sus cinco hijos y una caravana de 40 motociclistas que lo escoltaron hasta la sede de la Registraduría como muestra de respaldo ciudadano.

Un programa de gobierno llamado “Familia”

Durante el acto, Lizcano anunció que su programa de gobierno llevará el nombre “Familia”, una decisión inspirada en su vida personal.
“Soy esposo y padre de cinco hijos. Así como cuido a mi familia, quiero cuidar a los hijos de todos los colombianos”, afirmó. El nombre también busca reflejar el enfoque social que pretende darle a su proyecto político.

El candidato recordó que comenzó la recolección de firmas en Bogotá, convirtiéndose en el primer aspirante inscrito para esta contienda, y la cerró en San Andrés. Este recorrido por plazas, universidades, mercados, parques y barrios será la base del programa que presentará en los próximos meses.

Un “centro rebelde” como alternativa

Lizcano también reiteró su intención de liderar un “centro rebelde”, una postura política que busca distanciarse de la polarización. Aseguró que ni la izquierda radical ni la derecha extrema han logrado ofrecer soluciones que unan al país.

“La gente quiere un liderazgo valiente, sin miedo, y soluciones prácticas. Eso es Colombianismo”, señaló.

Finalmente, aseguró que el proceso de recolección de firmas marca el inicio de una nueva etapa de su campaña.

“Colombia tiene derecho a vivir sin miedo, a soñar y a disfrutar con alegría. Ese ‘derecho a la alegría’ es la esencia del país que queremos construir”, concluyó.

