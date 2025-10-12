¿Siete horas de show?: recomendaciones para el concierto de J Balvin en Bogotá

Bogotá ya se está preparando para recibir a J Balvin en un prometedor y titánico concierto, pues las expectativas se encuentran más elevadas que nunca ante el más reciente show en Medellín. De esta manera, tanto el cantante como la tiquetera oficial del evento ya han hecho una serie de recomendaciones para todos los asistentes del espectáculo.

¿A qué hora iniciará el concierto de J Balvin?

Según el intérprete de ‘Morado’, quien se pronunció por medio de las historias de su cuenta oficial en Instagram, la cita para todos los asistentes al concierto del próximo 13 de diciembre en el Campín dará inicio a las 8:00 p.m. puntual. Aunque aún no se conoce el horario oficial de la apertura de las puertas del recinto, fanáticos prevén que el concierto también tenga la misma duración del show en Medellín.

Por su parte, la tiquetera oficial del evento ya dio a conocer las indicaciones de ingreso para el concierto ‘Made in Colombia’. Los asistentes con entradas a gramilla energía oriental, gramilla energía occidental, norte baja y norte alta ingresarán por la esquina de la diagonal 61C con calle 57A, por el parqueadero norte.

Los asistentes con boletos oriental alta familiar y oriental baja ingresarán por la transversal 28 con calle 57 por la vía que rodea el dado oriental del estadio. Los palcos vibras del 55 al 90, vip primavera oriental, gramilla energía oriental, sur alta y sur baja ingresarán por carrera 28 con calle 53B por el costado sur del estadio.

Aquellos con boletos a palcos vibras del 10 al 45, vip primavera occidental y gramilla energía occidental ingresarán por la esquina de la calle 53B bis con carrera 30, costado sur del estadio. Finalmente, las localidades occidental alta, occidental alta vip y occidental baja ingresarán por la avenida carrera 30, frente al Movistar Arena, por el costado norte del Campín.

J Balvin reacciona al temblor en Bogotá

Por otro lado, el cantante antioqueño tomó sus redes sociales para reaccionar al más reciente temblor que sacudió a la capital al presentar una magnitud de 5.8 con epicentro en Santander. Ante el contundente movimiento, el artista manifestó su gran angustia ya que explicó sentir “un ataque al corazón” al percatarse de lo ocurrido.

De igual manera, el recorrido del artista por la capital ha sido amplio ya que ha tenido la oportunidad de jugar fútbol con sus compañeros de trabajo, cenar en lujosos restaurantes capitalinos, entre otras actividades que ha compartido con sus seguidores.