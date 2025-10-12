CANAL RCN
Internacional

Atención | María Corina Machado habría llegado a Oslo contra viento y marea

La Nobel de Paz venezolana estuvo 16 meses en la clandestinidad en Venezuela, tras las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024.

Atención | María Corina Machado llegó a Oslo: ¿Cómo logró escapar de Venezuela?
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
07:28 p. m.
Después de mucha expectativa, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, reaparecería en público este 10 de diciembre, tras la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz que recibió su hija, en su representación en Oslo, Noruega.

EN VIDEO | Madre de María Corina Machado habló de la posible llegada de su hija a Oslo
Sobre la medianoche la Nobel de Paz 2025 aterrizó en el aeropuerto de Oslo, tras una compleja salida de Venezuela. Algunas versiones señalan que Machado habría salido de su país por mar, en una lancha, información que no ha sido confirmada, por ahora.

Tras su llegada a la capital de Noruega, María Corina Machado se trasladará al Grand Hotel, donde desde el balcón le hablará a Venezuela y al mundo.

"Estaré en Oslo": así fue el contundente mensaje que envió María Corina Machado antes de partir
María Corina Machado reaparece tras 16 meses en la clandestinidad

La líder opositora habría logrado escapar de Venezuela y del asedio del régimen de Nicolás Maduro después de 16 meses sin conocerse su paradero. La exdiputada habría salido de Venezuela en una lancha hacia Curazao, al parecer, bajo la protección de Estados Unidos.

Después de un año y cuatro meses oculta del mundo exterior, la figura política, contra todo pronóstico habría escapado de Venezuela en una travesía sin precedentes, como en una película de ficción, a Oslo para ver a sus tres hijos, a su madre y hermanas que la esperaban en el hotel donde se hospeda el ganador del Premio Nobel de Paz.

El mundo entero ha esperado por meses el reencuentro de la mujer que ha logrado la unidad en Venezuela con sus hijos, su familia y el mundo

Noticia en desarrollo... Más información, en breve

