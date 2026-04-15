Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 15 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 15 de 2026
04:38 p. m.
04:38 p. m.
- La Corte Constitucional tumbó el decreto con el que el gobierno aumentó los impuestos a licores y cigarrillos en el marco de la emergencia económica. Además, ordenó a la Dian devolver el dinero que alcanzó a recaudar entre diciembre de 2025 y enero de este año.
- Fiscalía capturó a ocho personas señaladas de presuntos hechos de corrupción con la plata de las regalías. Se habrían direccionado contratos por cerca de medio billón de pesos.
- Incertidumbre en la frontera entre Colombia y Ecuador a 15 días de que entre en vigor el 100% de aranceles a productos colombianos.