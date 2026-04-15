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¡No paran las determinaciones que revolucionan La Casa de los Famosos! Atento a lo que sucederá

Podrían generarse más conflictos en las próximas horas. ¿Por qué?

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

abril 15 de 2026
03:33 p. m.
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En el último tiempo, el 'jefe' ha propuesto varias dinámicas en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Es así como este miércoles no solo se celebrará Halloween y se vivirá una de las jornadas de nominación más polémicas, sino que también se realizará una nueva actividad que podría poner a 'tambalear' la convivencia.

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Esta es la dinámica que podría generar conflictos en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Desde la mañana de este 15 de abril, el 'jefe' decidió que los famosos se enfrentarán a una dinámica llamada 'en los zapatos del otro'.

En ella, los participantes deberán imitar a sus compañeros y es posible que, en el caso de que se recree una mala actitud, aparezcan desacuerdos y peleas.

"Los famosos imitarán a sus compañeros. ¿Listos para la acción?", se indicó en la cuenta oficial de Instagram de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

"En La Casa de los Famosos Colombia estamos de Halloween y los habitantes se preparan para imitar a sus compañeros del 'top 10'. ¿Cómo les irá?", se complementó.

¿Qué pasó en la última función de cine que se presentó en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

En la noche del martes 14 de abril, los famosos ingresaron al 'loft' y vieron una nueva función de cine.

Algunos de los clips hicieron parte de la categoría 'amistades traicioneras' y, por lo tanto, se mostraron comentarios negativos entre participantes que han sido muy unidos.

Fue así como, al parecer, la amistad entre Mariana Zapata y Beba de la Cruz llegó a su fin.

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Además, todo parece indicar que Alejandro Estrada, Tebi Bernal y Alexa Torrex tienen una conversación pendiente.

Conéctese con La Casa de los Famosos Colombia 2026 a través de la App y de la señal principal del Canal RCN y sea testigo de todas las emociones.

 

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