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¡Movimiento inesperado en el precio del dólar en el cierre de hoy 15 de abril de 2026! Así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 15 de abril de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 15 de 2026
02:27 p. m.
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El Banco de la República de Colombia indicó que este 15 de abril de 2026, el dólar abrió con un precio exacto de 3.570,00 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado fue de 3.578,82 pesos, bajando 29,28 pesos respecto a la del día anterior y alcanzando su nivel más bajo en al menos cinco años.

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No obstante, sobre la 1:00 de la tarde de este 15 de abril de 2026, el dólar subió respecto a la tasa de apertura. ¿En cuánto cerró?

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 15 de abril de 2026

El monitoreo en tiempo real del Banco de la República detectó que el precio del dólar cerró exactamente en 3.619,900.

Es decir que, haciendo el balance con el precio de apertura, el incremento fue de 49,9 pesos.

Mientras tanto, teniendo en cuenta esos datos, el Banco de la República de Colombia también ha precisado que la Tasa Promedio del Mercado se encuentra en 3.603,027 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así se está moviendo la compra y venta en las casas de cambio

Desde la mañana de este 15 de abril de 2026, las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín han estipulado las siguientes tarifas para comprar y vender dólares:

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  • Bogotá: 3.620 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.660 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.500 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.560 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.

Es así como la tasa promedio para que las casas de cambio compren dólares está siendo de 3.570 pesos, mientras que para que los vendan está rondando los 3.690 pesos.

 

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