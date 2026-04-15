Luis Díaz, protagonista: resumen del partidazo Bayern Múnich 4-3 Real Madrid

El Bayern Múnich firmó una noche inolvidable en el Allianz Arena y selló su clasificación a las semifinales de la Champions League tras vencer 4-3 al Real Madrid en la vuelta de los cuartos de final, completando un 6-4 en el marcador global. El equipo alemán, que ya había dado el primer golpe con el 2-1 conseguido en el Santiago Bernabéu, resistió la reacción del conjunto español y terminó resolviendo la serie con dos zarpazos letales en los minutos finales.

El partido tuvo todos los ingredientes de una noche europea histórica. Real Madrid salió decidido a remontar y golpeó de entrada con un tempranero tanto de Arda Güler al minuto 1. El propio mediocampista turco volvió a aparecer al 29’ para firmar su doblete, mientras que Kylian Mbappé también se hizo presente antes del descanso con el tercer gol blanco al 42’. Durante varios pasajes, el cuadro español sintió muy cerca una nueva remontada épica, alimentando la ilusión de sus aficionados en un escenario siempre complejo como Múnich.

Luis Díaz apareció cuando más quemaba la pelota

Sin embargo, el Bayern nunca dejó de creer. Aleksandar Pavlovic había descontado rápidamente al minuto 6, y Harry Kane mantuvo con vida a los bávaros con otro tanto al 38’, dejando todo abierto para un segundo tiempo de máxima tensión.

Cuando el duelo parecía destinado a estirarse al tiempo extra, apareció Luis Díaz para cambiar el destino de la eliminatoria. El colombiano tomó la pelota al borde del área al minuto 89 y sacó un remate cruzado, potente y preciso, al palo lejano de Andriy Lunin. Fue el gol que desató la locura en el Allianz Arena y el que prácticamente sentenció la clasificación alemana. El tanto no solo significó el 3-3 parcial, sino que terminó siendo el golpe emocional definitivo para un Madrid que se había sostenido con enorme esfuerzo.

Olise lo cerró y ahora espera el PSG

Ya con el Real volcado al ataque y dejando espacios, Michael Olise aprovechó una contra en tiempo de reposición para marcar el 4-3 definitivo al 90+4’, sellando así la clasificación del Bayern a semifinales, donde se enfrentará al PSG, que venía de eliminar al Liverpool.

Para el conjunto blanco, la eliminación representa un golpe muy duro. Fuera de la Copa del Rey y con LaLiga prácticamente fuera de alcance, la Champions aparecía como la gran esperanza para evitar una temporada sin títulos de peso. No obstante, el Bayern, impulsado por el liderazgo de Kane, la jerarquía de Olise y la aparición salvadora de Luis Díaz, terminó imponiendo condiciones en una serie que quedará en la memoria por su intensidad y dramatismo.