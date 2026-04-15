Cantante fue asesinado a tiros en plena fiesta de cumpleaños

Argentina se encuentra conmocionada debido a que un joven cantante fue asesinado durante un momento de celebración.

Jonathan Romero, el artista que interpretaba cumbia y era conocido como 'Guasón' en la escena musical, recibió un disparo letal en la madrugada del domingo 12 de abril de 2026.

Todo ocurrió durante un cumpleaños que se estaba celebrando en una casa ubicada en Resistencia, Argentina.

¿Cómo fue la muerte del cantante Jonathan Romero, conocido como 'Guasón'? El presunto homicida se pronunció

Damián Escalante, el joven que habría disparado contra el cantante Jonathan Romero, grabó un video tras lo sucedido y lo publicó en sus redes sociales.

Según él, el cantante de cumbia tuvo una discusión con su madre y, por lo tanto, él decidió sacarlo de la fiesta.

Sin embargo, de acuerdo con su relato, 'Guasón' habría vuelto, lo habría herido en el brazo y, posteriormente, se habría producido el disparo con el arma de fuego.

"Estoy acusado del homicidio de la víctima 'Guasón'. Desde el fondo del alma les pido mil disculpas a la familia. Yo festejé mi cumpleaños y es mentira que llegué a los tiros. Él tuvo una discusión con mi mamá, escuché que ella le decía que era un 'zarpado' que la quiso tocar, pero no sé qué hay de cierto en eso", comenzó afirmando.

"Reaccioné bien en el momento porque lo intenté sacar y cuando llegamos hasta el portón me dice que si estaba seguro de lo que estaba haciendo. Yo le dije que sí, él me insultó, quise pegarle una 'piña', él cae, sale a correr y se va a su auto. En eso yo me cruzo con muchas personas, ya estaba nublado, y él viene corriendo y me encaja un puntazo en el brazo. Ahí yo me pongo ciego, me dan un arma y en defensa propia actúo a disparar viendo la sangre y todo, pero ahí la verdad que perdí la noción. Fue un segundo", añadió.

Su declaración completa se puede escuchar aquí:

Tras el disparo, el cantante Jonathan Romero fue trasladado a un centro asistencial, pero, por la gravedad de la herida, murió a los pocos minutos.

La hermana del cantante Jonathan Romero emitió un desgarrador mensaje tras lo sucedido

Luego de que se confirmó la muerte del artista de cumbia, Tere Romero, su hermana, se pronunció en las redes sociales.

"Que en paz descanses, hermano. Hoy me tocó recibir la peor noticia del mundo: lo asesinaron a sangre fría. Pido justicia. Por favor, era una buena persona, buen padre, buen hermano y no merecía partir así", redactó.