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Fuerte discusión entre Iván Cepeda y Ciro Ramírez en el Senado: se dijeron de todo

Cepeda hizo referencia a la condena contra Ramírez, lo cual desató el fuerte cruce de palabras.

Iván Cepeda y Ciro Ramírez.
Iván Cepeda y Ciro Ramírez. Foto: Senado.

Noticias RCN

abril 15 de 2026
03:59 p. m.
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Durante la sesión plenaria en el Senado de este miércoles 15 de abril, se dio una fuerte discusión entre el candidato a la Presidencia, Iván Cepeda; y Ciro Ramírez.

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Cuando llegó el momento de intervenir, Cepeda expresó su molestia por la presencia de Ramírez, quien hace pocas semanas fue condenado por la Corte Suprema a 23 años de cárcel.

Cepeda se despachó contra Ramírez

El alto tribunal indicó que Ramírez utilizó su poder e influencia para intervenir en procesos de contratación pública y desviar recursos. Esto, por hechos ocurridos entre 2020 y 2022; que salpicaron al Departamento de Prosperidad Social. Se estima que fueron al menos 15 contratos por 90 mil millones de pesos.

“Desafía, sin lugar a dudas, al país y a todo principio ético, con su presencia en este recinto. Está condenado en primera instancia por un delito muy grave: haberle robado al Estado colombiano dinero destinado para obras e importantes procesos territoriales para la paz”, estas fueron las palabras de Cepeda.

La respuesta de Ramírez

El senador del Pacto Histórico señaló que Ramírez es una “afrenta y vergüenza para el país”. También sostuvo que se interpondrá una queja disciplinaria: “Se lo repito, usted es un criminal convicto y tiene que abandonar este recinto. Si no lo hace por voluntad propia, haremos lo que sea necesario con la opinión pública para que así sea”.

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Acto seguido, llegó el momento en el que Ramírez respondió. “Yo sé que a usted no le gusta la Constitución y recoge firmas para tumbarla. Eso, aunque no le guste, presume la inocencia hasta que no se me declare judicialmente culpable y no ha pasado eso”, aseguró al calificarlo de cobarde.

“Criminal es el que va y recoge a 'Jesús Santrich' en la cárcel, un criminal y asesino. Lo recogió feliz, con la carita sonriendo. Criminal es el que habla en la plenaria del Congreso y recibe llamadas de ‘Iván Márquez’, ese que asesinó a Miguel Uribe. Criminal es el que no se refiere a lo que pasó en la cárcel de Itagüí”, sostuvo Ramírez.

El senador del Centro Democrático afirmó que es inocente y recordó que la última decisión quedará en manos de la Sala de Casación de la Corte Suprema.

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