Fuerte discusión entre Iván Cepeda y Ciro Ramírez en el Senado: se dijeron de todo

Durante la sesión plenaria en el Senado de este miércoles 15 de abril, se dio una fuerte discusión entre el candidato a la Presidencia, Iván Cepeda; y Ciro Ramírez.

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Cuando llegó el momento de intervenir, Cepeda expresó su molestia por la presencia de Ramírez, quien hace pocas semanas fue condenado por la Corte Suprema a 23 años de cárcel.

Cepeda se despachó contra Ramírez

El alto tribunal indicó que Ramírez utilizó su poder e influencia para intervenir en procesos de contratación pública y desviar recursos. Esto, por hechos ocurridos entre 2020 y 2022; que salpicaron al Departamento de Prosperidad Social. Se estima que fueron al menos 15 contratos por 90 mil millones de pesos.

“Desafía, sin lugar a dudas, al país y a todo principio ético, con su presencia en este recinto. Está condenado en primera instancia por un delito muy grave: haberle robado al Estado colombiano dinero destinado para obras e importantes procesos territoriales para la paz”, estas fueron las palabras de Cepeda.

La respuesta de Ramírez

El senador del Pacto Histórico señaló que Ramírez es una “afrenta y vergüenza para el país”. También sostuvo que se interpondrá una queja disciplinaria: “Se lo repito, usted es un criminal convicto y tiene que abandonar este recinto. Si no lo hace por voluntad propia, haremos lo que sea necesario con la opinión pública para que así sea”.

Acto seguido, llegó el momento en el que Ramírez respondió. “Yo sé que a usted no le gusta la Constitución y recoge firmas para tumbarla. Eso, aunque no le guste, presume la inocencia hasta que no se me declare judicialmente culpable y no ha pasado eso”, aseguró al calificarlo de cobarde.

“Criminal es el que va y recoge a 'Jesús Santrich' en la cárcel, un criminal y asesino. Lo recogió feliz, con la carita sonriendo. Criminal es el que habla en la plenaria del Congreso y recibe llamadas de ‘Iván Márquez’, ese que asesinó a Miguel Uribe. Criminal es el que no se refiere a lo que pasó en la cárcel de Itagüí”, sostuvo Ramírez.

El senador del Centro Democrático afirmó que es inocente y recordó que la última decisión quedará en manos de la Sala de Casación de la Corte Suprema.