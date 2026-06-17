Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / miércoles 17 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 17 de 2026
02:49 p. m.
02:49 p. m.
- El Ministerio del Interior expidió el decreto para garantizar el orden público en el país durante la jornada de elecciones del 21 de junio.
- La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, se unió a la candidatura de Iván Cepeda tras hablar de algunos acuerdos en diferentes temas.
- Abelardo de la Espriella cuestionó el decreto que delimita las acciones de la fuerza pública en el Putumayo por cuenta de las ZUT para las disidencias de las Farc.