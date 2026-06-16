Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / martes 16 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 16 de 2026
07:54 a. m.
07:54 a. m.
- Avanza la investigación por el presunto abuso a un menor en el norte de Bogotá. Según el presidente Gustavo Petro, las pruebas exoneran al estadounidense detenido en el caso quién estaba en proceso de adopción de 3 niños.
- Hay expectativa por la posible liberación de los dos uniformados de la Dijin que llevan 11 meses secuestrados por el ELN en el departamento de Arauca. Las familias están a la espera de su retorno a casa.
- Por deudas que superan los 25.000 millones de pesos, el Hospital General de Medellín suspende desde este martes la atención a los usuarios de la Nueva EPS y Comfachocó, intervenidas por el Gobierno Nacional.
- Las fuertes lluvias que se registraron anoche en Atlántico provocaron una emergencia en el municipio de Galapa, un vehículo quedó atrapado en medio de un arroyo. El conductor fue rescatado.