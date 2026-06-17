Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / miércoles 17 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 17 de 2026
07:46 a. m.
07:46 a. m.
- Es el debut de la Selección Colombia y 53 millones de almas siguen a los jugadores que llevan la bandera en la Copa Mundial de la Fifa 2026. Ante Uzbekistán iniciará el camino en su séptimo mundial.
- Continúa la investigación por el asesinato de un niño de 12 años en Istmina, Chocó. La comunidad exige justicia.
- Natasha Avendaño, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá habla de la amenaza de El Fenómeno del Niño.