Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / martes 16 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 16 de 2026
04:40 p. m.
04:40 p. m.
- A cinco días de las elecciones presidenciales, el candidato Abelardo de la Espriella habló con Noticias RCN sobre seguridad, salud, empleo y primera línea.
- En ibagué las autoridades buscan a los asesinos de un niño de 11 años, que fue víctima de una bala perdida en medio de un ataque que iba dirigido a un vendedor de drogas.
- Preocupa la situación de orden público en la Sierra Nevada por cuenta de los enfrentamientos entre la fuerza pública y el grupo criminal 'Los Pachenca'.