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Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / miércoles 2 de septiembre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 02 de 2026
05:19 p. m.
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  • Al menos 132 inmuebles afectados por el carro bomba que explotó en Los Patios, Norte de Santander. Además, 15 personas resultaron heridas, dos de ellas policías que continúan graves.
  • Ya fueron identificados dos hombres del ELN que serían responsables del ataque contra la estación de Policía en Los Patios. La recompensa por información que permita capturarlos alcanza los $1.000 millones.
  • En río Sucio, Chocó, decenas de niños arriesgan su vida para poder ir a estudiar, tratando de cruzar el río Atrato.
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