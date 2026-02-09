Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / miércoles 2 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 02 de 2026
05:19 p. m.
05:19 p. m.
- Al menos 132 inmuebles afectados por el carro bomba que explotó en Los Patios, Norte de Santander. Además, 15 personas resultaron heridas, dos de ellas policías que continúan graves.
- Ya fueron identificados dos hombres del ELN que serían responsables del ataque contra la estación de Policía en Los Patios. La recompensa por información que permita capturarlos alcanza los $1.000 millones.
- En río Sucio, Chocó, decenas de niños arriesgan su vida para poder ir a estudiar, tratando de cruzar el río Atrato.