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Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / martes 1 de septiembre de 2026

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septiembre 01 de 2026
08:22 p. m.
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  • Se acaban los beneficios juduciales para criminales. Por petición del gobierno, la Fiscalía reactivó las órdenes de captura en contra de 12 delincuentes, entre los que figuran alias Calarcá, 'Jhon Mechas' y 'Andrey'.
  • Abelardo de la Espriella encabezó un consejo de seguridad en Cúcuta tras el atentado del ELN en Los Patios, donde murió una persona y 15 más resultaron heridas.
  • Desde hoy comienzan las sanciones para los que gasten agua y energía de más. Quienes disminuyan su consumo de luz se verán beneficiados.
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