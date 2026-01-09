Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / martes 1 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 01 de 2026
08:22 p. m.
08:22 p. m.
- Se acaban los beneficios juduciales para criminales. Por petición del gobierno, la Fiscalía reactivó las órdenes de captura en contra de 12 delincuentes, entre los que figuran alias Calarcá, 'Jhon Mechas' y 'Andrey'.
- Abelardo de la Espriella encabezó un consejo de seguridad en Cúcuta tras el atentado del ELN en Los Patios, donde murió una persona y 15 más resultaron heridas.
- Desde hoy comienzan las sanciones para los que gasten agua y energía de más. Quienes disminuyan su consumo de luz se verán beneficiados.