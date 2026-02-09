Mañana Express miércoles 2 de septiembre de 2026

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  • En medio de la zozobra que vive Norte de Santander tras el atentado terrorista en Los Patios, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que el Ejército frustró lo que iba a ser un nuevo ataque, esta vez en el sector de Agua Clara.
  • El ‘hombre de las rastas’ que tenía aterrorizados a los vecinos y transeúntes en Usaquén quedó libre. Su último ataque fue salvaje, apuñaló en el pecho a un abuelito que caminaba con su hija cerca de Unicentro.
  • La mamá de la pequeña Carla, de tres años que permanece desde hace más de un año en un hospital, pide poder llevarla a casa con los equipos médicos que necesita para seguir luchando por su vida.
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