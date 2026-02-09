Salud mental: Bogotá reunirá a expertos para hablar de prevención y bienestar

La salud mental se ha convertido en una preocupación cada vez más presente en hogares, colegios y espacios de trabajo. Situaciones inesperadas, cambios familiares, presiones académicas y laborales, acoso escolar, consumo de sustancias y episodios de incertidumbre colectiva pueden tener efectos que van mucho más allá del momento en que ocurren.

Un terremoto, por ejemplo, puede durar apenas unos segundos, pero el miedo, la sensación de inseguridad o el estrés que deja en algunas personas puede extenderse durante días o semanas. A esto se suman otros desafíos cotidianos que enfrentan niños, adolescentes y adultos y que han puesto sobre la mesa la importancia de hablar de prevención, acompañamiento y herramientas emocionales.

Congreso de Salud Mental en Bogotá

En este contexto, Bogotá será sede los próximos 16 y 17 de octubre del Tercer Congreso de Bienestar y Salud Mental, que tendrá lugar en el Auditorio Jaime Correales del Colegio Nueva York.

El encuentro reunirá a profesionales de la psicología, la psiquiatría y la educación, además de otras figuras invitadas, para analizar algunos de los principales retos relacionados con el bienestar emocional.

Uno de los focos del encuentro estará puesto en niños y adolescentes. Para padres, profesores y cuidadores, uno de los principales retos sigue siendo identificar cuándo un cambio de comportamiento hace parte de una etapa pasajera y cuándo puede convertirse en una señal que requiere mayor atención.

Entre los asuntos que se discutirán estarán el bullying y sus efectos sobre la salud mental, el consumo de sustancias psicoactivas en población escolar, el desarrollo de habilidades socioemocionales, la relación entre cerebro y educación y la promoción de la salud mental desde la primera infancia.

También se abordará el acompañamiento a las familias y la necesidad de crear entornos que permitan a niños y jóvenes expresar sus emociones, construir relaciones seguras y desarrollar herramientas para afrontar situaciones difíciles.

¿Cómo fortalecer la salud emocional antes de llegar a una crisis?

La propuesta del encuentro parte de la idea de que cuidar la salud mental no debería comenzar únicamente cuando aparece una enfermedad o cuando una persona atraviesa una crisis.

La prevención también incluye aprender a reconocer las emociones, identificar señales de alerta y desarrollar estrategias para responder ante escenarios de estrés o incertidumbre.

La resiliencia será otro de los ejes de discusión, especialmente frente a situaciones que alteran inesperadamente la vida cotidiana. Emergencias, pérdidas, cambios familiares o acontecimientos colectivos pueden modificar la sensación de seguridad de las personas y generar respuestas emocionales que requieren acompañamiento.

La intención es mostrar que la salud emocional también está relacionada con la forma en que las personas construyen vínculos, enfrentan dificultades, encuentran propósito y desarrollan recursos para adaptarse a las distintas etapas de la vida.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.