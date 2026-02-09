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Planes para secuestrar a Mbappé: Revelan la lista negra de la red criminal desmantelada en Francia

Las autoridades policiales en Francia desarticularon una peligrosa banda criminal que mantenía en la mira al futbolista del Real Madrid junto a otros 25 objetivos de alto perfil.

Mbappé
Foto: AFP

Mateo Alfonso Rey

septiembre 02 de 2026
05:15 p. m.
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Las autoridades judiciales y policiales de Francia destaparon una ambiciosa trama de robos, extorsiones y secuestros dirigidos contra figuras de alto poder adquisitivo. Entre las víctimas potenciales figuraba el delantero estrella del Real Madrid y capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé.

El hallazgo se produjo durante la investigación de un asalto a mano armada perpetrado contra una joyería de lujo en la región parisina, donde los delincuentes sustrajeron piezas valoradas en más de 150.000 euros.

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Al analizar los dispositivos móviles y las comunicaciones del grupo, los agentes descubrieron una lista negra de 26 potenciales objetivos. La nómina incluía a reconocidos futbolistas de la Ligue 1, raperos de la escena nacional, empresarios multimillonarios y comerciantes joyeros.

Así operaba esta peligrosa banda en el caso de Mbappé

El presunto cerebro de la organización criminal ha sido identificado como Clément L., un joven franco-suizo de 18 años conocido en redes sociales con el pseudónimo "Lester Z".

De acuerdo con las pesquisas judiciales, el sospechoso coordinaba las maniobras delictivas desde el interior del centro penitenciario de Villepinte, utilizando teléfonos móviles ingresados de forma ilegal.

A través de la aplicación de mensajería Snapchat, el líder impartía instrucciones, compartía ubicaciones estratégicas y asignaba tareas logísticas a cómplices en libertad para ejecutar los vigilancias y asaltos.

¿Qué viene ahora en este peligroso caso?

A pesar de la gravedad de las intenciones reveladas en los chats interceptados, la Fiscalía confirmó que la red criminal fue desmantelada antes de que pudieran materializar ningún tipo de ataque directo o intento de abordaje contra el futbolista.

Clément L. fue imputado por la justicia francesa e ingresado en régimen de aislamiento penitenciario debido a su alta peligrosidad y al riesgo de que continúe dirigiendo operaciones desde prisión.

Las autoridades continúan analizando el material informático incautado para determinar el grado de avance que tenían los planes sobre cada una de las 26 personas registradas.

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